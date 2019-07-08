Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden kayısı bahçesinde çalışmak için ailesiyle Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Tecirli Mahallesi'ne gelen Mehmet Ali Kaynak (19), serinlemek amacıyla kardeşiyle Karakaya Barajı'na girdi.
Kaynak'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Kaynak'ın cesedine ulaştı.
Gencin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 19 yaşındaki Mehmet Ali Kaynak, boğularak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden kayısı bahçesinde çalışmak için ailesiyle Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Tecirli Mahallesi'ne gelen Mehmet Ali Kaynak (19), serinlemek amacıyla kardeşiyle Karakaya Barajı'na girdi.