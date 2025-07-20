Malatya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Malatya-Çelikhan kara yolu üzerinde seyreden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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