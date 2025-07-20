Malatya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Malatya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

-Çelikhan kara yolu üzerinde seyreden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...