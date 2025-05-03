Malatya'da şiddetli sağanak

Malatya'nın Darende ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle birçok ev su altında kalırken, sebze hali adeta göle döndü.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak ile dolu yağışı ilçede su baskınlarına yol açtı.

Özellikle sebze halinde ciddi su birikintileri oluşurken, bazı evlerin içine kadar dolan sular itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla tahliye edildi.

Bazı evlerin büyük zarar gördüğü ve kullanılamaz durumda olduğu öğrenildi.