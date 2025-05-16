Malatya'da silahlı saldırı: 23 yaşındaki genç kurtarılamadı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.



Saldırı, Sivas Caddesi üzerinde saat 23.45 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen Sinan Kaçar'a yaklaşan iki kişi peş peşe tabanca ile ateş açtı.



Saldırıda karın bölgesinden yaralanan Kaçar bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna sığınırken, şüpheliler kaçarak olay yerinden uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildiği olayda Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar kurtarılamadı.