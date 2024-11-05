Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre istikametinden istikametine gitmekte olan Abbas Bozkurt idaresindeki 34 FGD 621 plakalı otomobil, sürücüsü Çelikhan yol kavşağına dönmek istediği esnada karşı istikametten gelen Cuma Turşu idaresindeki 31 ATS 201 TIR sürücüsü ile çarpıştı. 

Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - 1

Yaşanan kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sevim Bozkurt yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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