Malatya'da tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da bir tır ile kamyonun kafa kafaya çarpıştı.

Malatya'da tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza Akçadağ ilçesi Karapınar Mahallesi üzerinde bulunan D-850 karayolunda meydana geldi. T.Ç. (36) yönetimindeki 27 ASK 812 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile karşı yönden gelen Hasan İşgörür (22) yönetimindeki 02 NC 222 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücülerden Hasan İşgörür olay yerinde hayatını kaybederken diğer sürücü T.Ç. ise yaralandı.

Kaza sonrası yaralı sürücü ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü olarak tek yönlü verildi.

Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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