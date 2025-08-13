Malatya’da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan V.A. (52) idaresindeki TIR ile M.M.H. (55) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. (37) ve Y.H. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

