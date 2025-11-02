Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 47 kişi tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 1-31 Ekim tarihleri arasında fiziki ve teknik takipli operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 42 bin 577 adet sentetik ecza hap, 14 kilo 610 gram esrar, 1 kilo 344 gram metamfetamin, 281 gram sentetik kannabinoid, 20 gram kokain, 8 gram skunk ile 5 adet ecstasy, 8 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

