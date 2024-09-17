Malatya'da trafik kazaları: 4 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazaları: 4 yaralı

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde S.Y. idaresindeki TIR, V.M. yönetimindeki otomobil ve M.Ç’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan M.Ç. ve aynı araçtaki A.Ç. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde ise B.O. idaresindeki 44 DP 698 otomobil, Altınkayısı Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 44 LT 506 ve 06 FS 0199 plakalı otomobillere çarptı.

Bu kazada yaralanan B.O. ile B.Y. İ. ise ambulansla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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