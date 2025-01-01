Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Malatya- Ankara karayolu Hava lojmanları kavşağında meydana geldi.

Ö.Y. idaresindekiotomobil ile O.İ. idaresindeki araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte D.İ. , Y.C.İ. ve A.Ç.İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.