Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Malatya- Ankara karayolu Hava lojmanları kavşağında meydana geldi.

Ö.Y. idaresindekiotomobil ile O.İ. idaresindeki araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte D.İ. , Y.C.İ. ve A.Ç.İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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