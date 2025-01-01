Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Malatya- Ankara karayolu Hava lojmanları kavşağında meydana geldi.
Ö.Y. idaresindekiotomobil ile O.İ. idaresindeki araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte D.İ. , Y.C.İ. ve A.Ç.İ. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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