Malatya'da traktör kazası: Bir can kaybı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'da meydana gelen kazada, bir kişi yaşamını yitirdi.
Bekir Arıbal'ın (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Sarıkız Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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