Malatya'da üç araçlık zincirleme kaza

Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi.



Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, 44 LA 483 plakalı hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

