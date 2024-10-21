Malatya'da uyuşturucu operasyonlarda 3 zanlı yakalandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarda 3 zanlı yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik iki operasyon düzenledi.

Çilesiz, Turgut Özal, Yarımcahan ve Tecde mahallelerinde 3 araç, 4 ikamet ve 3 zanlının üzerinde yapılan aramada, 25 bin 308 sentetik hap, 100 bin 200 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

" madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan B.D, Y.İ. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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