Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da, uyuşturucu bulunan araçtaki iki kişi tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte  ile mücadele kapsamında -Ankara karayolu üzerinde uygulama yaptı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 7 bin 881 uyuşturucu hap ve 36 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...