Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Malatya'da, uyuşturucu bulunan araçtaki iki kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında Malatya-Ankara karayolu üzerinde uygulama yaptı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 7 bin 881 uyuşturucu hap ve 36 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
