Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Önceki gün 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramada, 850 sentetik hap, 93,97 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ile 1 hassas terazi ele geçirilmişti.