Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, imal eden ve satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Vali Seddar Yavuz; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya-Ankara Karayolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 16 bin 786 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...