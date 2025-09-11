Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Vali Seddar Yavuz; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya-Ankara Karayolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 16 bin 786 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
