Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'da Pütürge ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

'nın Pütürge ilçesinde operasyonunda 11 kilo 505 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Pütürge İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepehan Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı belirlendi.

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda, şüpheliler V.D. ile güvenlik korucusu O.D'nin ikametleri ile bahçelerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalar neticesinde, 11 kilo 505 gram kubar esrar, 12 sentetik uyuşturucu hap, 100 kök Hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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