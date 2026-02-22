Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeşilyurt Merkez Fatih Mahallesi’nde bir ikamette ve 2 şahsın üzerinde arama yapıldı.



Yapılan aramalarda 212,27 gram sıvı metamfetamin, 21,53 gram metamfetamin ve 59,61 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.



Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.