Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde 3 aylık fiziki takip neticesinde sattığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda 1033 sentetik uyuşturucu hap, 111 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 5 şarjör ve 149 fişek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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