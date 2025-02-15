Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Malatya'nın, Battalgazi ile Doğanşehir ilçelerinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde 850 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ile Doğanşehir ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı tespit edilen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 850 gram esrar Maddesi ele geçirilmiş, 3 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Batman’da otomobil takla attı: 3 ağır yaralı

Batman’da otomobil takla attı: 3 ağır yaralı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Tüm market fiyatları tek sitede

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...