Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, X şosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.



Ekiplerin belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 11 bin 188 uyuşturucu hap, 132,8 gram sentetik uyuşturucu ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 3 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.