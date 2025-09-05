Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Vali Seddar Yavuz, X şosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.
Ekiplerin belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 11 bin 188 uyuşturucu hap, 132,8 gram sentetik uyuşturucu ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 3 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.
