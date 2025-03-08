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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: İki gözaltı

Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 167 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: İki gözaltı

Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince iki şüphelinin yapılan üst aramasında bin 167 sentetik ecza hap ele geçirildiğini kaydetti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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