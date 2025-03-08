Malatya'da uyuşturucu operasyonu: İki gözaltı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiğini belirtti.



Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince iki şüphelinin yapılan üst aramasında bin 167 sentetik ecza hap ele geçirildiğini kaydetti.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

