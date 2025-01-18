Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da 24 bin 178 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 24 bin 178 sentetik ecza hapının ele geçirildiğini bildiren Yavuz, operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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