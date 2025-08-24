Malatya'da uyuşturucuya darbe: Beş gözaltı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda beş şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

Cumhuriyet, Karakavak, Mollakasım ile Kemerköprü mahallelerindeki 5 adres, 1 araç ve 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yavuz, 5 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.