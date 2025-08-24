Malatya'da uyuşturucuya darbe: Beş gözaltı

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucuya darbe: Beş gözaltı

'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen operasyonunda beş şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

Cumhuriyet, Karakavak, Mollakasım ile Kemerköprü mahallelerindeki 5 adres, 1 araç ve 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yavuz, 5 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...