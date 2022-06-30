Malatya'da uzman çavuş bekçiyi yaraladı

Malatya'da tartıştığı uzman çavuş tarafından silah kabzasıya başına vurulan bekçi yaralandı.

Olay, 01.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, Hasanbey Caddesi üzerinde devriye atan mahalle bekçileri ile içkili oldukları ve çevreye rahatsızlık verdikleri ileri sürülen üç kişi arasında tartışma çıktı.



Çıkan tartışmada uzman çavuş olduğu iddia edilen askeri personelin silahın kabzası ile başına vurduğu bekçi yaralandı. Şüpheliler bölgeden araçla kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Yaralı bekçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede inceleme yapan polis ekipleri içerisinde alkol olduğu belirlenen bir meşrubat ile biri maket olmak üzere iki adet bıçak buldu.



Olaya karıştıkları belirlenen biri uzman çavuş üç kişinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.