Malatya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Malatya'da 89 yaşındaki yaşlı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 89 yaşındaki Ali Nacar'dan haber alamayan yakınları, durumdan endişe ederek yaşlı adamın evine gitti.
Eve giren yakınları, Nacar'ı mutfakta yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan kontrollerde Nacar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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