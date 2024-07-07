Malatya’da yılan paniği! Metrelerce uzunlukta evin bahçesinde görüldü

Edinilen bilgilere göre, Akçay Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Bahçede bulunan su borusu içerisine giren yılan, olay yerine intikal eden ekiplerin yaptığı çalışma sonrası bulunduğu yerden alınarak doğaya bırakıldı.



ADIYAMAN'DA GÖRÜLEN YILAN DA KORKUYA NEDEN OLDU



Adıyaman merkezde bulunan K4 Konteyner kentte akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan görüldü.

Görünen yılan korkuya neden oldu. Vatandaşlar, yılanı yakalamak için dakikalarca uğraştı. Yılan daha sonra vatandaşlar tarafından öldürülerek yakalandı. Konteyner kentte yılan ve akreplerin görülmeye başlandığını söyleyen vatandaşlar, yetkililerden durumla ilgili tedbir alınmasını istedi.

