Malatya'da yıldırım isabet eden çoban öldü



Akçadağ'a bağlı Darıca Mahallesi’nde arazide hayvanlarını otlatan Erdal İncedal (58), yıldırımın isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede yapılan incelemelerin ardından İncedal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.