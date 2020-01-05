Malatya'da yoğun kar yağışı: 226 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 226 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, yağış nedeniyle trafik polisleri ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

KIRSALDAKİ 226 MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 226 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Doğanşehir'de 39, Pütürge'de 38, Hekimhan'da 25, Darende ve Arapgir'de 19'ar, Arguvan'da 18, Akçadağ'da 16, Kale'de 15, Doğanyol'da 10, Battalgazi'de 9, Kuluncak'ta 8, Yazıhan'da 6, Yeşilyurt'ta 4 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kent genelinde 4 bin 977 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

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