Malatya'da "yol verme" kavgası: 2'si ağır 5 yaralı



Malatya'nın Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında iddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda programı olan aile ile kağıt toplayıcıları arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 5 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

