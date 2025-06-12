Malatya'da yol verme kavgasında amcası ve kuzenini vurdu

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Şiro Taraksu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba aileler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ş.F. tabanca ile amcası N.F ve onun oğlu Bülent Fırat'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalesi ardından baba ve oğlu Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bülent Fırat doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. N.F. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bülent Fırat'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan Ş.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı.