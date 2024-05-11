Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı

Malatya'da T.N. (33) idaresindeki 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunun Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
1'İ ÇOCUK 12 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan 1'i çocuk, 12 kişi yaralandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören N.K'nin (40) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Yurt Haber
- Malatya