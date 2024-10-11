Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.