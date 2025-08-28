Malatya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Malatya'da Mehmet Mustafa Al'ın kullandığı yolcu minibüsü, Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde, Ekrem Teciman idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile minibüsteki Hamit Ö., Necati Ö., Sinan K., Mehmet C., Sümeyra A., Merve A., Ayşegül A. ve İbrahim K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

