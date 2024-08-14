Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 26 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaralılardan hayati tehlikesi olan hastanın olmadığını açıkladı.

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 26 kişi yaralandı

Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki yolcu otobüsü, D-300 kara yolu Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 25'i ile bir muavin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananları hastanede ziyaret ettiğine dair fotoğraflar paylaştı.

Vali Yavuz, açıklamasında, "Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsünün Akçadağ ilçemizde şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 26 kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hayati tehlikesi olan yaralımız ilk tespitlere göre bulunmamaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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