Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 36 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 36 yaralı

İstanbul'dan 'ya giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen Medine Turizme ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi.

Aynı istikamette seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon da devrilen otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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