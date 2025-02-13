Malatya'da yolcu otobüsü kazası: Yaralılar var
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.
Malatya'da sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Akçadağ ilçesi D-300 kara yolunun Develi Mahallesi kesiminde buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 yolcu, ambulanslarla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer 16 yolcu ise Malatya Valiliğince sosyal tesislerde ağırlandı.
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