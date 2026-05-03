Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
03.05.2026 19:13
Son Güncelleme: 03.05.2026 19:20
Anadolu Ajansı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.