Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

03.05.2026 19:13

Son Güncelleme: 03.05.2026 19:20

Anadolu Ajansı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

 

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.