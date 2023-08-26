Malatya’da yolcu otobüsü yandı: Facianın eşiğinden dönüldü

Büyük paniğe neden olan yangında araç alevlere teslim olurken, yolcular ise son anda tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, tahliye edilen yolcular bölgeye gönderilen bir başka araçla yollarına devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.