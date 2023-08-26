Malatya’da yolcu otobüsü yandı: Facianın eşiğinden dönüldü

Malatya’da seyir halindeki bir yolcu otobüsü çıkan yangında alev topuna dönerken, yolcuların zamanında tahliyesi faciayı önledi.

Malatya’da yolcu otobüsü yandı: Facianın eşiğinden dönüldü

Olay, dün 22.45 sıralarında Malatya -Kayseri kara yolu Akçadağ Sultansuyu mevkiinde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen Kütahya-Van seferini yapan özel bir firmaya ait içerisinde 35 yolcunun bulunduğu otobüsün arka lastiğinde başlayan kısa sürede aracı sardı.

Malatya’da yolcu otobüsü yandı: Facianın eşiğinden dönüldü - 1

Büyük paniğe neden olan yangında araç alevlere teslim olurken, yolcular ise son anda tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Malatya’da yolcu otobüsü yandı: Facianın eşiğinden dönüldü - 2

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, tahliye edilen yolcular bölgeye gönderilen bir başka araçla yollarına devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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