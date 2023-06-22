Malatya’da yolcu treni otomobile çarptı: 1 ölü

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Trende bulunan yolcuların büyük panik yaşadığı kazada ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün düğün hazırlığı yaptığı öğrenilirken, tren otomobilin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yoluna devam etti.