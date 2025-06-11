Malatya'da yük treni kamyonete çarptı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde Sivas istikametinden gelen bir yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan M.K. idaresindeki kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonette hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine bölgeye jandarmanın sevk edildiği olayda kısa süreli ulaşım aksarken, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından geçit tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kaza
- Tren
- Malatya Yeşilyurt