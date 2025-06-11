Malatya'da yük treni pikaba çarptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hemzemin geçitte yük treni bir pikaba çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Malatya'da yük treni pikaba çarptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde M.K. idaresindeki pikaba, hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı.

Kimsenin yaralanmadığı kazada jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Pikabın kaldırılmasının ardından yoluna devam etti.

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