Malatya'da zabıtaları döven seyyar satıcıya gözaltı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, iki zabıta personelini döven seyyar satıcı gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde seyyar satıcı B.T., tezgahını kaldırmak isteyen iki personelini dövdü, zabıta aracına taş atarak zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli B.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hafif yaralanan iki zabıta personeli ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

