Malatya’da zincirleme kaza: 2 polis memuru ve 1 çocuk yaralandı

Malatya’da ekip otosunun da karışığı 3 araçlı trafik kazasında, 2 polis memuru ile bir çocuk yaralandı.

Malatya’da zincirleme kaza: 2 polis memuru ve 1 çocuk yaralandı

Kaza, 15.30 sıralarında -Ankara karayolu İstasyon Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü istikametinde gelen sivil ekip aracı ile sürücüleri öğrenilemeyen 44 AFS 519 plakalı araç ve 44 EH 123 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kazada 2 polis memuru ile bir çok yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede müdahalede bulunan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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