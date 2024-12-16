Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Malatya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

, saat 15.30 sıralarında Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz alt geçidinde bilinmeyen nedenle 1 kamyon ve 6 otomobil zincirleme kazaya karıştı.  Çevredeki sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazaya karışan araçlarda bulunan E.Z., İ.Ö., B.Ö., H İ.Ö., S.Y.Z. ve S.K.Z. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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