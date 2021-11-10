Malatya'daki bina çökmesine ilişkin 3 tutuklama

Malatya'da bir binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.



Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



NE OLMUŞTU?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 9 saatte tamamlandı.



Çevre illerden de gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile STK'lerden toplam 447 personel görev aldı.

Kentte dün binada gerçekleşen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı, 8 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.



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MALATYA'DAKİ BİNANIN ÇÖKME ANI