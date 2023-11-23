Malatya'daki deprem anı televizyonun canlı yayınında

Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem anı, kentte bir televizyonun canlı yayınına yansıdı.

Malatya'daki deprem anı televizyonun canlı yayınında

, art arda depremlerle sarsıldı. Battalgazi'de 17.46'da 5,2, 17.49'da 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.

Depreme, Malatya Vuslat Televizyonu'nda "Cumanın Bereketi" programının sunuculuğunu yapan Mehmet Refik Metin ve konuğu Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, canlı yayında yakalandı.

anında program yapımcısı, konuğu ve televizyon çalışanlarının panik yaşadığı görüldü.

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