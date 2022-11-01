Malatya'daki deprem sonrası uzmanından uyarı

Haber: Yağız Şenkal

Pazartesi 21.34'te Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olumsuz bir durum yaşanmadı ama deprem uzmanı Naci Görür çok daha büyük bir tehlikeye dikkat çekti.

''7 VE ÜZERİNDE DEPREM BEKLİYORUZ''

Görür, ''Malatya Pütürge'den başlayıp Adana'ya kadar uzanan Kahramanmaraş üzerinden uzanan kesimde gerçekten biz 7 ve üzerinde bir deprem bekliyoruz'' dedi.

Naci Görür'e göre, Doğu Anadolu Fay Hattı güneybatıya doğru kırılarak beklenen büyük depremi Adıyaman Çelikhan - Malatya Erkenek arasına taşıyacak.

''BÜYÜK DEPREM ÇELİKHAN-ERKENEK ARASINA TAŞINIYOR''

Görür, ''Doğu Anadolu Fayı, Elazığ depremini üretti. Enerjinin önemli bir kısmını Malatya'ya doğru. Bu Çelikhan, Erkenek, Maraş Türkoğlu yöresine transfer etmiş olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki zamanda beklediğimiz büyük deprem orada olacaktır'' diyerek dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, depremlere karşı IRAP olarak bilenen il afet risk azaltma planlarını uygulamaya soktu. Ancak Görür, yeterince kaynak ayrılmadığını düşündüğünü söylerek, ''Herhangi bir ilin valisi veya belediye başkanı kendi kentini deprem depreme hazırlayacaksa IRAP kapsamı içerinde büyük paralara ihtiyaç var'' diye konuştu.

