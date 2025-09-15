Malatya'daki ev yangını korkuttu

Malatya'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Hamınçifliği Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kırlangıç sokak içerisinde bulunan bir apartmanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

