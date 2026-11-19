NATO'nun teknolojik ihtiyaçları ve savunma sanayisiyle işbirliği olanaklarının ele alındığı “NATO EDGE 2026” Türkiye 'nin ev sahipliğinde İzmir'de yapılıyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB ) haftalık basın bilgilendirme toplantısı da İzmir'de yapıldı. toplantıya 30'u yerli, 284 teknoloji firması katılıyor.

Toplantıyı NTV Muhabiri Merih Ak takip etti.

HELİKOPTER KAZASI

2'nci Kara Havacılık Alayı'na ait S-70 tipi helikopter, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle Malatya'da Yeşilyurt'a bağlı Samanköy Mahallesi'nde düşmüştü.

Helikopterde bulunan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit olmuştu.

MSB kaynakları, helikopter kazasına ilişkin kaza kırım incelemesinin sürdüğünü belirtti.

AZERBAYCAN'DA DÜŞEN KARGO UÇAĞI

Geçen sene Azerbaycan'dan kalan C-130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da düşmüştü.

MSB kaynakları, 20 personelin şehit olduğu uçak kazasında, kaza kırım sebebine yönelik yapılan teknik incelemede son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Uçağın ana üreticisi olan Lockheed Martin firması tarafından üzerinde inceleme yapmak maksadıyla bazı ilave parçaların talep edildiğini de ifade eden kaynaklar, "Firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından kazanın sebebine ilişkin nihai rapor kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

KATAR İLE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

MSB kaynakları, Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, caydırıcılığın artırılması ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Anlaşma kapsamında, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı halinde sağlanabilecek destek, ilgili tarafın açık talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi çerçevesinde ve karşılıklı mutabakatla belirlenecektir. Bu çerçevede anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda doğrudan asker gönderilmesi yönünde otomatik bir yükümlülük doğurmamaktadır.

Ülkemiz, Katar ile savunma iş birliğini milli güvenlik öncelikleri, uluslararası hukuk ve karşılıklı menfaatler doğrultusunda sürdürmeye, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir."